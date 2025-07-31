الصين تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار في بكين إلى 44 قتيلا وتسعة مفقودين

أعلنت الصين الخميس أن 44 شخصا قتلوا وما زال تسعة في عداد المفقودين بعد أمطار غزيرة أغرقت بكين منذ الأسبوع الماضي.



وقال كبير مسؤولي العاصمة الصينية شيا لينماو في مؤتمر صحافي "حتى منتصف يوم 31 تموز/يوليو، قتل 44 شخصا وما زال تسعة في عداد المفقودين نتيجة الكوارث في أنحاء بكين".