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وزير الخارجية السوري خلال زيارة لموسكو: نطمح لأن تكون روسيا إلى جانبنا
أخبار دولية
2025-07-31 | 05:25
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وزير الخارجية السوري خلال زيارة لموسكو: نطمح لأن تكون روسيا إلى جانبنا
أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أثناء زيارة إلى موسكو الخميس بأن بلاده ترغب بأن تقف روسيا إلى جانبها، في الفترة الانتقالية بعد سقوط حكم بشار الأسد.
وقال الشيباني لنظيره الروسي سيرغي لافروف "نمر بمرحلة مليئة بالتحديات وهناك فرص كبيرة لسوريا ونطمح لأن تكون روسيا بجانبنا".
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