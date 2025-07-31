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إلغاء مزيد من الرحلات في مطار هيثرو في لندن بعد خلل في مراقبة الحركة الجوية

أخبار دولية
2025-07-31 | 05:45
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إلغاء مزيد من الرحلات في مطار هيثرو في لندن بعد خلل في مراقبة الحركة الجوية
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إلغاء مزيد من الرحلات في مطار هيثرو في لندن بعد خلل في مراقبة الحركة الجوية

ألغيت 16 رحلة جوية على الأقل من مطار هيثرو في لندن وإليه اليوم الخميس، وذلك بعد يوم من حدوث مشاكل فنية في نظام مراقبة الحركة الجوية في بريطانيا تسببت في اضطراب واسع النطاق في جميع مطارات البلاد.

وقالت شركة خدمات الحركة الجوية الوطنية (ناتس) التي تقدم خدمات مراقبة الحركة الجوية للطائرات التي تحلق في المجال الجوي البريطاني والجزء الشرقي من شمال الأطلسي أمس الأربعاء إن أنظمتها تعمل بكامل طاقتها مع عودة قدرتها التشغيلية إلى طبيعتها بعد أن تحولت إلى نظام احتياطي.

وذكرت شركة (سيريوم) لتحليلات الطيران أن الانقطاع الثاني في سنتين في شركة ناتس أثر على مطار جاتويك القريب من لندن، ومطار إدنبره في اسكتلندا ومواقع أخرى، ما أدى إلى إلغاء 122 رحلة حتى الساعة 1830 بتوقيت غرينتش أمس.

وأشارت وزيرة النقل هايدي ألكسندر إلى أنها ستلتقي مع مارتن رولف الرئيس التنفيذي لناتس "لفهم ما حدث وكيف يمكننا منع تكرار ما حدث".

وكتبت ألكسندر على منصة إكس أن ناتس تعمل عن كثب مع شركات الطيران والمطارات لإنهاء التأخيرات.

وأظهر الموقع الإلكتروني لمطار هيثرو إلغاء 16 رحلة على الأقل، بما في ذلك الرحلات المغادرة إلى بروكسل وتورونتو والرحلات القادمة من نيويورك وبرلين اليوم.

أخبار دولية

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