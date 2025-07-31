برلين تعتبر أن إسرائيل أصبحت "ضمن الأقلية" في موقفها من القضية الفلسطينية

رأى وزير الخارجية الألماني أن إسرائيل تزداد عزلة على الصعيد الدبلوماسي بسبب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وفي ظل دفع بعض الدول نحو الاعتراف بدولة فلسطين.



وأكد الوزير يوهان فاديفول في بيان قبل التوجه إلى إسرائيل، أن مؤتمر الأمم المتحدة الأخير حول حل الدولتين في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، والذي قاطعته الولايات المتحدة وإسرائيل، يظهر أن "إسرائيل تجد نفسها بشكل متزايد ضمن الأقلية".