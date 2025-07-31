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أجواء زيارة ويتكوف والإجتماع الذي سيجمعه بنتنياهو...
أخبار دولية
2025-07-31 | 06:50
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أجواء زيارة ويتكوف والإجتماع الذي سيجمعه بنتنياهو...
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أجواء زيارة ويتكوف والإجتماع الذي سيجمعه بنتنياهو...
في تل ابيب، يناقش المبعوث الأميركي إلى الشرق اللأوسط ستيف ويتكوف اليوم سبل استعادة الرهائن.
ورحب الرئيس الإسرائيلي بالزيارة، قائلًا إنها تشكل جهدًا مهمًا لا ينبغي تفويته وعلينا فعل ما يلزم للتوصل إلى صفقة.
هذه أجواء الزيارة والاجتماع الذي سيجمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو...
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