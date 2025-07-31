أميركا تفرض عقوبات على أفراد في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، قائلة إنهما تقوضان جهود السلام.وجاء في البيان، أن هذه الخطوة تمنع المستهدفين بالعقوبات من الحصول على تأشيرات سفر إلى الولايات المتحدة.وأضاف: "من مصلحة أمننا القومي فرض عواقب ومحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم الامتثال لالتزاماتهما وتقويض آفاق السلام".