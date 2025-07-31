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87 مليار دولار عائدات الرسوم الجمركية الأميركية في النصف الأول من 2025
أخبار دولية
2025-07-31 | 08:58
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87 مليار دولار عائدات الرسوم الجمركية الأميركية في النصف الأول من 2025
كشفت بيانات وزارة الخزانة الأميركية أن عائدات الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية تجاوزت في الأشهر الستة الأولى من 2025 إجمالي عائدات العام 2024.
وجاء في آخر بيانات شهرية نُشرت الأربعاء وجمعتها فرانس برس أن عائدات الرسوم الجمركية حتى نهاية حزيران تجاوزت 87 مليار دولار، مقارنة مع مبلغ قدره 79 مليار دولار جُمع خلال العام 2024 بأكمله.
أخبار دولية
عائدات
الرسوم الجمركية
الولايات المتحدة
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