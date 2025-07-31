واشنطن: ترامب يريد التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب الأوكرانية بحلول 8 آب

أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر عن رغبته بوضوح في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بحلول الثامن من ‬‬آب.



وقال الدبلوماسي الأميركي الكبير جون كيلي أمام المجلس المكون من 15 عضوا: "يتعين على كل من روسيا وأوكرانيا التفاوض على وقف إطلاق النار والسلام الدائم. حان الوقت للتوصل إلى اتفاق. أوضح الرئيس ترامب أنه يجب القيام بذلك بحلول الثامن من آب. والولايات المتحدة مستعدة لتنفيذ تدابير إضافية لتأمين السلام".