وزارة الخارجية الأميركية: تنديد مشترك "بتزايد التهديدات" من أجهزة المخابرات الإيرانية

نددت الولايات المتحدة و12 دولة حليفة "بتزايد التهديدات" من أجهزة المخابرات الإيرانية في بلدانها، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.



وقال البيان الصادر عن حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وألبانيا والنمسا وبلجيكا وكندا وجمهورية التشيك والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا والسويد: "نحن متحدون في معارضتنا لمحاولات أجهزة المخابرات الإيرانية قتل وخطف وإيذاء الناس في أوروبا وأمريكا الشمالية، في انتهاك واضح لسيادتنا".