فصائل تقودها "حماس": المقاومة الفلسطينية لن تتوقف قبل زوال "الاحتلال"

أكّدت فصائل تقودها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أنّ المقاومة الفلسطينية لن تتوقف قبل زوال "الاحتلال" وإقامة دولة مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس.



ودعا إعلان سعوديّ وفرنسيّ بدعم من مصر وقطر وجامعة الدول العربية، "حماس" إلى نزع سلاحها وتسليمه للسلطة الفلسطينية، التي يقولون إنها يجب أن تحكم جميع الأراضي الفلسطينية.



وتسعى السعودية وفرنسا إلى حشد مزيد من الدعم الدولي للإعلان الذي يحدد خطوات نحو تطبيق حل الدولتين.