مصدران لرويترز: إسرائيل وافقت على تقديم مبلغ لمؤسسة غزة الإنسانية

أبلغ مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، الكونغرس هذا الشهر بأنّ إسرائيل وافقت على تقديم مبلغ مماثل من المنحة الأميركية البالغة 30 مليون دولار لمؤسسة غزة الإنسانية، وفق ما أكّد مصدران لرويترز.



وهي مساهمة لم ترد أنباء بشأنها من قبل لعملية المساعدات الخاصة المسلحة المثيرة للجدل.