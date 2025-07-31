وزير الخارجية الألمانيّ: إسرائيل معرّضة لخطر العزلة وألمانيا تسعى جاهدة لمنع ذلك

اعتبر وزير الخارجية الألمانيّ يوهان فاديفول أنّ إسرائيل معرّضة لخطر العزلة، وأنّ ألمانيا تسعى جاهدة لمنع ذلك.



وقال لصحافيين، خلال زيارة إسرائيل: "على إسرائيل دائما أن تجد أصدقاء وشركاء وداعمين في المجتمع الدوليّ".



وأضاف: "هذا الأمر معرض للخطر حاليًا في ظل هذه الظروف".



ورأى أنّه ما إذا كانت هناك دولة واحدة تتحمل مسؤولية منع ذلك، فهي، ألمانيا.