وزارة الخارجية السورية: اللقاء الروسيّ السوريّ خطوة نحو مرحلة جديدة قائمة على احترام السيادة

أكد اللقاء بين الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين ووزير الخارجية السوريّ أسعد حسن الشيباني انطلاق مرحلة جديدة من التفاهم السياسيّ والعسكريّ بين البلدين، قائمة على احترام السيادة السورية ودعم وحدة الأراضي السورية، وفق ما أعلنت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية السورية.



وقالت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية في بيان إنّ الرئيس بوتين شدّد على رفض روسيا القاطع لأيّ تدخلات إسرائيلية أو محاولات لتقسيم سوريا.



وشدّد على التزام موسكو بدعم سوريا في إعادة الإعمار واستعادة الاستقرار.



وأوضحت إدارة الإعلام أنّ وزير الخارجية الشيباني أكّد التزام سوريا بتصحيح العلاقات مع روسيا على أسس جديدة تراعي مصالح الشعب السوريّ وتفتح آفاق شراكة متوازنة.



كما أوضحت أنّ سوريا شددت خلال اللقاء على التزامها بحماية أبنائها بمختلف مكوناتهم، وعلى ضرورة معالجة إرث النظام السابق، سياسيًا وبنيويًا، بما يخدم مستقبل سوريا.



واعتبرت الإدارة أنّ اللقاء يمثّل مؤشرًا سياسيًا قويًّا على بدء مسار إعادة العلاقات السورية الروسية بما يعزز التوازن الإقليمي ويخدم تمكين الدولة السورية.



وحذّرت سوريا من التدخلات الإسرائيلية التي تدفع البلاد نحو الفوضى، مؤكّدة أنّ أبوابها مفتوحة لكل من يحترم سيادتها ووحدتها ويحافظ على أمنها واستقرارها.