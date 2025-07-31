دمشق شكلت لجنة للتحقيق في أحداث السويداء

أعلنت وزارة العدل السورية تشكيل لجنة كلفت التحقيق في أعمال العنف الطائفية الدامية التي وقعت في تموز في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب البلاد.



واستمرت الاشتباكات أسبوعا، وأسفرت عن أكثر من 1400 قتيل، حسب المرصد السوريّ لحقوق الإنسان.



واوضحت وزارة العدل في قرارها أنّ الهدف هو "كشف الظروف والملابسات التي أدت الى الأحداث" و"التحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون" و"إحالة من تثبت مشاركته إلى القضاء".



وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء، هم أربعة قضاة ومحاميان وضابط برتبة عميد. ونص القرار على وجوب أن ترفع تقريرها النهائي "خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر".