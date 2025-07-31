ترامب "مستاء" من مبادرات دول للاعتراف بدولة فلسطين

أعرب الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب عن استيائه ومعارضته قادة فرنسا والمملكة المتحدة وكندا في شأن الاعتراف بدولة فلسطين، وفق ما أفادت المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت.



وانتقد ترامب بشدة إعلان رئيس الوزراء الكنديّ مارك كارني عزمه على الاعتراف بدولة فلسطين، بعدما كان رد فعله أقل حدة على إعلان الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطانيّ كير ستارمر مبادرة مماثلة.



وكان ترامب اعتبر أنّ قرار الرئيس الفرنسيّ الاعتراف بدولة فلسطين "لا وزن له" و"لا يغيّر شيئًا".



اما في ما يتّصل بمبادرة ستارمر الذي قال إنّ بلاده ستعترف بدولة فلسطين في أيلول، إذا لم تتّخذ إسرائيل "خطوات حيوية" بينها الموافقة على وقف إطلاق النار، فاكتفى ترامب بالإشارة إلى أنه "ليس من هذا المعسكر".