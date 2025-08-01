الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار الصباحية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

البيت الأبيض: ترامب يزيد الرسوم الجمركية على كندا إلى 35%

أخبار دولية
2025-08-01 | 00:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
البيت الأبيض: ترامب يزيد الرسوم الجمركية على كندا إلى 35%
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
البيت الأبيض: ترامب يزيد الرسوم الجمركية على كندا إلى 35%

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وقع يوم الخميس أمرًا تنفيذيًا بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الكندية من 25 بالمئة إلى 35 بالمئة.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الرسوم الجديدة اعتبارًا من الأول من آب.

وقال البيت الأبيض: "ردًا على استمرار تقاعس كندا وإجراءاتها المقابلة، رأى الرئيس ترامب أنه من الضروري زيادة الرسوم الجمركية على كندا من 25 بالمئة إلى 35 بالمئة للتعامل مع الوضع الطارىء القائم بفعالية".

اقتصاد

أخبار دولية

الأبيض:

ترامب

الرسوم

الجمركية

LBCI التالي
إرتفاع حصيلة القصف الروسي على كييف إلى 26 قتيلًا بينهم ثلاثة أطفال
ترامب يفرض رسومًا جمركية مرتفعة على عشرات الدول
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-07-11

ترامب: رسوم جمركية إضافية على كندا بنسبة 35% اعتبارا من 1 آب

LBCI
أخبار دولية
2025-05-09

البيت الأبيض: ترامب لن يخفض الرسوم الجمركية على الصين بشكل أحادي

LBCI
أخبار دولية
2025-07-30

البيت الأبيض: ترامب وقع أمرا بفرض برسوم جمركية إضافية بنسبة 40% على البرازيل

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-07

أ.ف.ب: البيت الأبيض يعلن أن ترامب سيوقع قرار تأجيل فرض الرسوم حتى 1 آب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:33

إرتفاع حصيلة القصف الروسي على كييف إلى 26 قتيلًا بينهم ثلاثة أطفال

LBCI
أخبار دولية
00:22

ترامب يفرض رسومًا جمركية مرتفعة على عشرات الدول

LBCI
أخبار دولية
16:20

ترامب "مستاء" من مبادرات دول للاعتراف بدولة فلسطين

LBCI
أخبار دولية
15:18

دمشق شكلت لجنة للتحقيق في أحداث السويداء

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-07-23

سلبوا شخصا في جونية... وشعبة المعلومات توقفهم

LBCI
صحف اليوم
00:18

مصادر نيابية لـ"الأنباء الكويتية": لا مجال لأي تأخير في ملف السلاح بعدما وصلت الإتصالات الدولية إلى نقطة لا يمكن التراجع عنها

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-05

معلومات الـLBCI: الموفد السعوديّ يزيد بن فرحان غادر لبنان فجرًا

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-22

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يدعو في رسالة إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التحقيق في الهجمات "غير القانونية" الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

في ذكرى تطويبه وعيد مولده: هكذا ستحتفل اهدن بالطوباوي اسطفان الدويهي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

إليكم إحصاءات حوادث الغرق في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

كـ"الدومينو" يتزايد عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الإنتخابات النيابية بخطر وبو صعب يعترف على وقع صرخات المغتربين... "النا شهر ما اجتمعنا"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

ويتكوف في تل أبيب وتحريك لملف صفقة الأسرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

اقرار قانون اصلاح المصارف وقانون تنظيم القضاء العدلي... إليكم تفاصيل الجلسة التشريعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الشيباني في موسكو واللقاء الأهم مع بوتين

LBCI
أخبار لبنان
13:26

العميد ميشال بطرس للـLBCI: الأخبار المتداولة بشأن الحدود مع سوريا غير دقيقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

الرئيس عون في عيد الجيش: تمسك بحصرية السلاح ومكافحة الفساد واستعادة ثقة الخارج

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
09:00

تحطمت إلى نصفين... سقوط لعبة أثناء تحليقها في الهواء في السعودية وفيديو يوثق اللحظة المرعبة!

LBCI
فنّ
04:52

"اليوم جبنا المدام"... ناصيف زيتون خلال حفله في قرطاج: دعولنا السنة الجايي نجيب الولاد (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
03:19

عون: ندائي إلى الذين واجهوا العدوان وإلى بيئتهم أن يكون رهانكم على الدولة وعلينا أن نختار إما الإنهيار أو الإستقرار.. إليكم كلمة رئيس الجمهورية كاملةً

LBCI
أخبار لبنان
07:22

العماد رودولف هيكل يضع إكليلا من الزهر على نصب شهداء الجيش

LBCI
أمن وقضاء
07:27

العثور على قنبلة يدوية منزوعة الصاعق قرب مدرسة في عكار

LBCI
أخبار لبنان
03:31

برّي: الجيش رهان ومحطّ آمال اللبنانيين في الأمن والأمان والدّفاع عن الارض والانسان وصنع قيامة لبنان

LBCI
خبر عاجل
11:06

غارة إسرائيلية على جرد بريتال

LBCI
أمن وقضاء
02:08

جدول جديد لأسعار المحروقات...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More