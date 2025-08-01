البيت الأبيض: ترامب يزيد الرسوم الجمركية على كندا إلى 35%

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وقع يوم الخميس أمرًا تنفيذيًا بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الكندية من 25 بالمئة إلى 35 بالمئة.



ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الرسوم الجديدة اعتبارًا من الأول من آب.



وقال البيت الأبيض: "ردًا على استمرار تقاعس كندا وإجراءاتها المقابلة، رأى الرئيس ترامب أنه من الضروري زيادة الرسوم الجمركية على كندا من 25 بالمئة إلى 35 بالمئة للتعامل مع الوضع الطارىء القائم بفعالية".

