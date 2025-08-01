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إرتفاع حصيلة القصف الروسي على كييف إلى 26 قتيلًا بينهم ثلاثة أطفال
أخبار دولية
2025-08-01 | 00:33
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إرتفاع حصيلة القصف الروسي على كييف إلى 26 قتيلًا بينهم ثلاثة أطفال
ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الروسي الذي استهدف بالصواريخ والمسيرات كييف صباح الخميس إلى 26 قتيلًا، بينهم ثلاثة أطفال، و156 جريحًا، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية الجمعة.
وغداة إعلان السلطات الأوكرانية أن القصف أوقع 16 قتيلًا، بينهم طفلان، قالت وزارة الداخلية في منشور على تلغرام إنه "خلال ليلة أمس وصباح اليوم، انتشلت فرق الإنقاذ 10 جثث من تحت أنقاض المبنى السكني في منطقة سفياتوشينسكي، من بينها جثة طفل يبلغ من العمر عامين"، مشيرةً إلى أن القصف أوقع أيضًا 159 جريحًا، بينهم 16 طفلًا.
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