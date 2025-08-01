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الدفاع المدني بغزة: استشهاد 11 فلسطينيا اثنان منهم بانتظار المساعدات

أخبار دولية
2025-08-01 | 06:43
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الدفاع المدني بغزة: استشهاد 11 فلسطينيا اثنان منهم بانتظار المساعدات
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الدفاع المدني بغزة: استشهاد 11 فلسطينيا اثنان منهم بانتظار المساعدات

أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة بأن 11 فلسطينيا استشهدوا بنيران الجيش الإسرائيلي، بينهم إثنان قرب نقطة لتوزيع المساعدات في جنوب القطاع.

ومع مواصلة سلاح الجو الإسرائيلي ضرباته على قطاع غزة المدمر، قال محمود بصل لوكالة فرانس برس إن تسعة فلسطينيين قتلوا وأصيب نحو عشرين أخرين من بينهم أطفال، في غارتين إسرائيليتين فجر الجمعة.

وأضاف بصل أن خمسة منهم استشهدوا "جراء غارة استهدفت خيام النازحين في منطقة طبريا" في المواصي جنوب غرب خان يونس.

واستشهد أربعة أخرون في غارة نفذتها مسيَّرة إسرائيلية و"استهدفت سيارة مدنية" في وسط مدينة دير البلح، وسط القطاع.

وأضاف المتحدث أن المسعفين نقلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس "شهيدين وأكثر من 70 إصابة بنيران الاحتلال من بينهم عدد من الأطفال، من منتظري المساعدات قرب محور موراج الذي تسيطر عليه القوات الإسرائيلية، بين خان يونس ورفح" في جنوب القطاع.

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