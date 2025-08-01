الخارجية الإسرائيلية إستدعت موظفي السفارة وممثلياتها في الإمارات وويتكوف زار مركزًا لتوزيع الأغذية في رفح... هذه التفاصيل

استدعت الخارجية الاسرائيلية جميع موظفي السفارة وممثلياتها في الامارات بعد تقرير لمجلس الامن القومي ذكر فيه ان ايران وحزب الله وحركة الجهاد الاسلامي يخططون لعمليات ضد اسرائيل والامارات وأن الخطر المتوقع هو من الدرجة الثالثة.



ومن ناحية ثانية، وبعد لقاء المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس في محاولة لإنقاذ محادثات وقف النار في غزة والتعامل مع الأزمة الإنسانية فيها، ذكرت وسائل إعلام اسرائيلية أن المبعوث الأميركي زار مركزًا لتوزيع الأغذية في مدينة رفح جنوبي القطاع.



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