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بوتين: روسيا تريد سلاما دائما ومستقرا في أوكرانيا
أخبار دولية
2025-08-01 | 08:25
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بوتين: روسيا تريد سلاما دائما ومستقرا في أوكرانيا
أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا تريد سلاما دائما ومستقرا في أوكرانيا، قبل أن يضيف أن شروطها لتحقيق السلام لم تتغير.
وقال بوتين للصحافيين: "نحتاج إلى سلام دائم ومستقر قائم على أسس متينة، يرضي روسيا وأوكرانيا، ويضمن أمن البلدين الشروط ما زالت كما هي بالتأكيد" من الجانب الروسي.
أخبار دولية
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