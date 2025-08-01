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تظاهرات في السويداء تطالب السلطة السورية بسحب قواتها من المحافظة

أخبار دولية
2025-08-01 | 09:18
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تظاهرات في السويداء تطالب السلطة السورية بسحب قواتها من المحافظة
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تظاهرات في السويداء تطالب السلطة السورية بسحب قواتها من المحافظة

تظاهر المئات من سكان محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب سوريا الجمعة، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان ومراسل لوكالة فرانس برس، مطالبين السلطة الانتقالية بسحب مقاتليها من المنطقة ورفع "الحصار" عنها، بعد اشتباكات دامية.
     
وتشهد محافظة السويداء ظروفا إنسانية صعبة رغم سريان وقف لاطلاق النار منذ 20 تموز، أنهى اسبوعا من المواجهات التي اندلعت بين مقاتلين من الدروز ومسلحين بدو، قبل أن تتفاقم مع تدخل القوات الحكومية ومسلحي العشائر الى جانب البدو. وأسفرت أعمال العنف عن مقتل أكثر 1400 شخص، العدد الاكبر منهم دروز، وفق المرصد، وشردت 176 ألف شخص من منازلهم، بحسب الأمم المتحدة.
     
في ساحة الكرامة في وسط مدينة السويداء، حيث تجمع العشرات من المتظاهرين بينهم نسوة وأطفال، وفق ما شاهد مصور فرانس برس، قالت روان أبو عساف، الناشطة في منظمة غير حكومية، "نتظاهر للمطالبة ببنود عدة بينها فكّ الحصار المفروض على محافظة السويداء وخروج قوات السلطة من كافة قرى المحافظة".
     
ورفع المتظاهرون لافتات بلغات عدة، جاء في بعضها "السويداء تحت الحصار" "وارفعوا الحصار عن الأطفال". وطالبت أخرى مكتوبة بخط اليد بـ"فتح ممر انساني مع الأردن".
     
ويتهم سكان السلطات بفرض "حصار" على السويداء، مع تقييدها حركة الوصول اليها، وانتشار قواتها في أجزاء عدة من المحافظة، وهو ما تنفيه دمشق. ولا يزال طريق رئيسي يربط السويداء بدمشق مقطوعا، مع تمركز مجموعات مسلحة محسوبة على السلطة تمنع حركة المرور واستئناف الحركة التجارية، بحسب المرصد السوري.

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