الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من اليمن بعد دوي صفارات الانذار في مناطق عدة من البلاد.



وقال الجيش في بيان: "اعترض سلاح الجو صاروخا أطلق قبل قليل من اليمن وتسبّب بتفعيل انذارات في عدة مناطق في البلاد".