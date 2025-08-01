لقاح جديد للوقاية من الـ HIV

ألمانيا تسلم منظومتي صواريخ باتريوت لأوكرانيا بعد إتفاق مع أميركا

ألمانيا تسلم منظومتي صواريخ باتريوت لأوكرانيا بعد إتفاق مع أميركا

إرتفاع حصيلة القصف الروسي على كييف إلى 26 قتيلًا بينهم ثلاثة أطفال