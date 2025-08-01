مقتل "عشرات" الجنود والمدنيين في هجومين جهاديين في بوركينا فاسو

قُتل "عشرات" الجنود والمدنيين في هجومين جهاديين وقعا في شمال شرق بوركينا فاسو مطلع الأسبوع الحالي، وفق ما أفاد مصدران أمنيان وآخر محلي وكالة فرانس برس الجمعة.



وقال أحد المصدرين الأمنيين إن هجوما "كبيرا" نُفّذ الإثنين واستهدف وحدة عسكرية في قرية دارغو، شنّته "جماعات إرهابية مسلّحة"، وأسفر عن "عشرات القتلى في كل جانب".



وأفاد مصدر أمني آخر بأن جهاديين شنوا هجوما ثانيا في اليوم ذاته على قافلة إمدادات على طريق يربط بين بلدتي دوري وغوروم-غوروم.



وقال المصدر "في ذاك الكمين قُتل جنود ومدنيون، خصوصا سائقو شاحنات محمّلة بالإمدادات".



وأكد مدير في شركة للشحن البري تعرّض القافلة لهجوم، وقال إن "نحو 20 سائقا ومتدربيهم قتلوا".