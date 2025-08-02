العمل على نهج جديد لتزويد أوكرانيا بالأسلحة

يعمل كل من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسيّ على نهج جديد، لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وفق ما كشفت ثلاثة مصادر لرويترز.

وأوضحت أنّ ذلك سيتم باستخدام أموال من دول الحلف، لدفع تكلفة شراء الأسلحة الأميركية أو نقلها.

ويأتي هذا التعاون في الوقت، الذي عبر فيه الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب عن إحباطه من هجمات موسكو المستمرة على جارتها.

وقالت المصادر إنّ دول حلف شمال الأطلسيّ والولايات المتحدة ستُعطي أوكرانيا الأولوية للأسلحة، التي تحتاج إليها ضمن دفعات تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار.

وأشارت إلى تفاوض دول الحلف فيما بينها، بتنسيق من الأمين العام مارك روته، لتحديد من سيتبرع أو يموّل الأسلحة المدرجة على القائمة.