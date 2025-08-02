الجيش الإسرائيليّ: الحرب في غزة لن تتوقف من دون إطلاق الرهائن

حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ إيال زامير من أنّ "المعركة ستستمر بلا هوادة" ما لم يتم إطلاق الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، متحدثًا أثناء تفقد قواته في القطاع.

وقال زامير في بيان عسكريّ تلقته وكالة فرانس برس السبت: "بتقديري أننا سنعرف خلال الأيام المقبلة إن كنا سنتوصل إلى اتفاق لإطلاق رهائننا. وإلا، فإن المعركة ستستمر بلا هوادة".

وجاء في البيان أنّ زامير "قام بزيارة ميدانية وبتقييم للوضع" الجمعة في قطاع غزة برفقة عدد من كبار ضباط الجيش.

وأضاف: "الحرب متواصلة، وسنكيفها على ضوء الواقع المتبدل بما يخدم مصالحنا" معتبرا أن "الانتصارات التي تحققت تمنحنا مرونة في العمليات".