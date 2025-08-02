السيطرة على حريق بالقرب من محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا

أعلنت الإدارة الروسية لمحطة زابوريجيا التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا اليوم السبت أنه تسنى السيطرة على حريق اندلع بالقرب من محطة الطاقة النووية بعد قصف أوكراني.



وسيطرت قوات روسية على محطة زابوريجيا في الأسابيع الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022. ويتبادل الطرفان الاتهامات بإطلاق النار أو اتخاذ إجراءات أخرى قد تؤدي إلى وقوع حادث نووي.



وقالت إدارة المحطة في منشور على تيليغرام إن مدنيًا قتل في القصف ولكن لم يصب أي من موظفي المحطة أو أفراد خدمات الطوارىء بأذى.



ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقرير الروسي.



ورغم أن محطة زابوريجيا النووية، وهي الأكبر في أوروبا، لا تعمل حاليًا لكنها لا تزال بحاجة إلى الطاقة للحفاظ على وقودها النووي باردًا.



وأشارت إدارة المحطة إلى أن مستويات الإشعاع لا تزال ضمن الحدود الطبيعية وأن الوضع تحت السيطرة.