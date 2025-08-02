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حماس تقول إنها لن تتخلى عن سلاحها إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة
أخبار دولية
2025-08-02 | 09:53
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حماس تقول إنها لن تتخلى عن سلاحها إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم السبت أنها لن تتخلى عن سلاحها إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأكدت الحركة في بيان أن "المقاومة وسلاحها استحقاق وطني وقانوني ما دام الاحتلال قائمًا، وقد أقرته المواثيق والأعراف الدولية، ولا يمكن التخلي عنهما إلا باستعادة حقوقنا الوطنية كاملة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".
ووصلت المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل إلى طريق مسدود الأسبوع الماضي. وتهدف المفاوضات إلى ضمان وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا في الحرب الدائرة في غزة والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.
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