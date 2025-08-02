الجيش الإسرائيلي ينشىء مقرًا له داخل الأراضي السورية

إتخذ الجيش الإسرائيلي من أحد المنازل الواقعة على طريق بلدتي حضر – طرنجة في الريف الشمالي لمحافظة القنيطرة مقرًا عسكريًا له.



وأكد مصدر ميداني للـLBCI أن وحدات الجيش بدأت بتجهيز المقر منذ صباح اليوم السبت، حيث جلبت عربات عسكرية وأكثر من 40 عنصرًا، وقد أبلغوا أصحاب المنزل انه اصبح مقرًاً عسكريًا يمنع الاقتراب منه.



‏وبحسب المصدر نفسه، يعود المنزل لأحد المدنيين من قرية طرنجة، وكان غير مكتمل البناء وغير صالح للسكن.

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ويفصل المقر بلدة حضر الدرزية عن البلدات السنية في القنيطرة.