زلزال بقوة 5.7 درجات يهز المكسيك

أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (جي.إف.زد) أن زلزالًا بقوة 5.7 درجة هز مدينة واهاكا في المكسيك اليوم السبت.وأشار المركز إلى أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.