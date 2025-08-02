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مقتل خمسة أشخاص بانهيار في منجم ذهب في بوليفيا
أخبار دولية
2025-08-02 | 15:13
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مقتل خمسة أشخاص بانهيار في منجم ذهب في بوليفيا
أعلنت الشرطة في بوليفيا السبت أن خمسة عمال لقوا حتفهم اختناقًا جراء انهيار أرضي في منجم ذهب في مقاطعة بوتوسي في جنوب البلاد، حيث لقي 73 شخصًا حتفهم بحوادث مناجم منذ بداية العام.
ووقع الحادث في منجم أمايابامبا المكشوف للذهب الواقع على ارتفاع أربعة آلاف متر، وهو الأكبر في بوتوسي، وتديره شركة التعدين البوليفية "كوميبول" المملوكة للدولة.
وقال قائد شرطة بوتوسي فرناندو بينيتيز للصحافيين: "عثر على خمسة أشخاص بالغين في المنجم. سبب وفاتهم هو الاختناق نتيجة السحق. نفترض أن جزءًا من تل انهار وسحقهم".
وأفادت الشرطة بأن الضحايا الخمسة لم يكونوا من موظفي "كوميبول" الدائمين وكانوا يحملون تصاريح رسمية لجمع مخلفات التعدين.
أخبار دولية
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