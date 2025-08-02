ويتكوف: نعمل مع الحكومة الإسرائيلية على خطة لإنهاء حرب غزة

أبلغ ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط عائلات الرهائن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم السبت بأنه يعمل مع الحكومة الإسرائيلية على خطة من شأنها إنهاء الحرب في غزة فعليًا.



وجعل ترامب إنهاء الصراع أولوية رئيسية لإدارته، على الرغم من تعثر المفاوضات. وتأتي زيارة ويتكوف لإسرائيل في وقت تواجه فيه حكومتها ضغوطًا متزايدة بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع الفلسطيني.



وفي تسجيل للاجتماع اطلعت عليه رويترز، سمع ويتكوف وهو يقول "لدينا خطة جيدة للغاية نعمل عليها مع الحكومة الإسرائيلية ومع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة إعمار غزة. وهذا يعني عمليًا نهاية الحرب".



ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق على تصريحاته.



وأشار ويتكوف إلى أن حماس مستعدة لنزع سلاحها لإنهاء الحرب، على الرغم من أن الحركة أكدت مرارًا أنها لن تلقي سلاحها.