نتانياهو يجري محادثة مطولة مع عائلتي رهينتين

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو عن "صدمة عميقة" من المشاهد الأخيرة التي بثّتها حماس والجهاد الإسلاميّ لرهينتين إسرائيليتين في غزة وتحدّث مع عائلتيهما، بحسب بيان رسمي.

وجاء في البيان الذي نشره مكتب رئيس الوزراء ليل السبت الأحد أنّ "رئيس الوزراء أعرب عن صدمة عميقة من التسجيلات التي نشرتها منظمة حماس الإرهابية وقال للعائلتين إن الجهود متواصلة لإعادة كلّ الرهائن وهي ستستمرّ دوما بلا كلل".

وأثارت ثلاثة فيديوهات نشرتها حماس والجهاد الإسلامي منذ الخميس تظهر اثنين من الرهائن الإسرائيليين نحيلين ومتعبين، حالة تأثّر كبيرة في إسرائيل وحرّكت النقاش حول ضرورة التوصّل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن للإفراج عن الرهائن.

واحتشد عشرات آلاف الأشخاص مساء السبت في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح الرهائن دعما لعائلاتهم.

وأظهرت المشاهد المنشورة رجلين شديدي الهزل والوهن وكان الغرض منها تسليط الضوء على الوضع الإنساني الحالي في غزة المهدّدة بـ"مجاعة معمّمة" بحسب الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن نتانياهو "أجرى محادثة مطوّلة مساء مع عائلتي الرهينتين روم براسلافسكي وأفيتار دافيد" اللذين ظهرا في الفيديوهات الأخيرة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "لا حدود لقسوة حماس"، بحسب البيان.

وأضاف: "بينما تسمح دولة إسرائيل بوصول المساعدة الإنسانية إلى سكان غزة، يقوم عناصر حماس بتجويع رهائننا عمدا وتصوريهم بطريقة دنيئة ومقيتة. ويقوم عناصر حماس أيضا بتجويع سكان قطاع غزة عمدا من خلال منعهم من الحصول على المساعدة، مروّجين لحملة دعائية افترائية في حقّ إسرائيل"، داعيا "دول العالم إلى رصّ الصفوف للتنديد بوضوح بالانتهاكات الإجرامية النازية التي ترتكبها منظمة حماس الإرهابية".