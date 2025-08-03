أدرعي: مداهمة على أربعة أهداف بشكل متزامن

أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّه “خلال ساعات الليلة الماضية قامت قوات اللواء 226 تحت قيادة الفرقة 210 بتعاون مع محققي الميدان في الوحدة 504 بعملية لاستجواب عدد من المشتبه فيهم بالتجارة بالسلاح ميدانيًا في منطقة قرية حضر في جنوب سوريا”.

وقال: “في ضوء متابعة استخبارية مسبقة وتحقيق معمق في الميدان داهمت القوات أربع مناطق بشكل متزامن وعثرت على وسائل قتالية عديدة تاجر بها المشتبه فيهم”.

وأكّد أنّ قوات الفرقة 210 تنتشر في الميدان للعمل “لمنع تموضع عناصر على الحدود السورية ولحماية مواطني إسرائيل”.