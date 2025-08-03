حريق جراء قصف أوكرانيّ على مستودع للنفط في سوتشي الروسية

أدى هجوم بمسيّرات أوكرانية إلى اندلاع حريق في مستودع للنفط في سوتشي، المدينة الواقعة في جنوب غرب روسيا واستضافت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2014، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية الأحد.

وقال حاكم منطقة كراسنودار فنيامين كوندراتييف على "تلغرام" إن "سوتشي تعرّضت إلى هجوم بمسيّرات نفّذه نظام كييف الليلة الماضية".

وأضاف بأن حطام المسيّرات ضرب "خزانا للنفط، ما أدى إلى اندلاع حريق".

وعمل 127 عنصر إطفاء خلال الليل على إخماد الحريق، حسب كوندراتييف. وأظهرت صور بّثها الإعلام الروسي ولم تتمكن فرانس برس من التحقق من صحتها ألسنة اللهب وسحب الدخان الأسود تتصاعد من الموقع.

وتم تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار سوتشي لتُستأنف بعد مدة قصيرة، بحسب ما أفادت الوكالة الروسية الاتحادية للنقل الجوي.