ماكرون يندد بـ"قسوة مطلقة" بعد مقاطع الفيديو للرهينتين الإسرائيليين في غزة

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"قسوة مطلقة ووحشية بلا حدود" بعد نشر حركتي حماس والجهاد الإسلامي مقاطع فيديو لاثنين من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، بدا عليهما فيها الوهن والهزال.



وأورد ماكرون عبر منصة إكس "قسوة مطلقة ووحشية بلا حدود: "هذا ما تجسّده حماس. الصور التي لا يمكن احتمالها... وتظهر الرهينتين الإسرائيليين في غزة، تذكّرنا بذلك برعب"، مشددا على أن "الأولوية المطلقة والضرورية بالنسبة إلى فرنسا هي الإفراج الفوري عن كل الرهائن".