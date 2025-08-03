العثور على جثث ثلاثة من خمسة عمال علقوا داخل منجم في تشيلي

أعلنت شركة "كوديلكو" الحكومية في تشيلي الأحد أن عناصر إنقاذ عثروا على جثتي عاملين كانا عالقين على عمق 1200 متر داخل أكبر منجم تحت الأرض في العالم إثر انهيار فيه، ليرتفع عدد القتلى إلى ثلاثة.



وما زال عاملان آخران في عداد المفقودين.



وقع الحادث بعد ظهر الخميس في منجم "إل تينينتي" للنحاس إثر "هزة أرضية" لا يزال سببها قيد التحقيق لمعرفة ما إذا كان طبيعيا أو ناتجا من عمليات الحفر.



ويشارك 100 عنصر إنقاذ على الأقل في عمليات البحث.



وقالت الشركة في بيان "نأسف بشدة للعثور على زميلين إضافيين قد فارقا الحياة".

