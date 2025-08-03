ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في فيتنام إلى عشرة قتلى



أعلنت السلطات المكلفة إدارة الكوارث الأحد أن حصيلة ضحايا الفيضانات في شمال فيتنام ارتفعت إلى 10 قتلى.



أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات في الأيام الأخيرة في مقاطعات سون لا وفو ثو وتوين كوانغ وخصوصا ديان بيان، مما أدى إلى عزل مجموعات سكانية.



وأكدت وزارة الزراعة مقتل 10 أشخاص وإصابة سبعة آخرين في تيا دينه وزا دونغ بمقاطعة ديان بيان.



ونقلت وسائل إعلام رسمية عن السلطات المحلية قولها إن الأمطار كانت غزيرة من الخميس إلى السبت، مما تسبب في فيضانات مفاجئة.



والسبت نشرت السلطات المحلية مروحيات للوصول إلى المناطق المعزولة وتقديم الحاجات الأساسية.



وتم نقل السكان إلى مناطق آمنة، بينما عادت خدمات الكهرباء والاتصالات بحلول مساء الأحد.