الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مرحبا دولة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نتنياهو يحث الصليب الأحمر على المساعدة في تقديم الرعاية لرهائن غزة
أخبار دولية
2025-08-03 | 11:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نتنياهو يحث الصليب الأحمر على المساعدة في تقديم الرعاية لرهائن غزة
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تحدث إلى جوليان ليريسون، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي المحتلة، وطلب منه المشاركة في تقديم الغذاء والرعاية الطبية للرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
أخبار دولية
الصليب
الأحمر
المساعدة
تقديم
الرعاية
لرهائن
التالي
هجوم نفذته قوات سوريا الديمقراطية في ريف مدينة منبج
ويتكوف: نعمل مع الحكومة الإسرائيلية على خطة لإنهاء حرب غزة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:11
سلامة يُدرج إهراءات مرفأ بيروت على لائحة الأبنية التاريخية تلبية لطلب أهالي ضحايا انفجار 4 آب
أخبار لبنان
16:11
سلامة يُدرج إهراءات مرفأ بيروت على لائحة الأبنية التاريخية تلبية لطلب أهالي ضحايا انفجار 4 آب
0
أخبار دولية
15:22
حماس تقول إنها لن تسمح للصليب الأحمر بالوصول إلى الرهائن إلا إذا تم فتح ممرات إنسانية
أخبار دولية
15:22
حماس تقول إنها لن تسمح للصليب الأحمر بالوصول إلى الرهائن إلا إذا تم فتح ممرات إنسانية
0
آخر الأخبار
14:34
نتنياهو: صدمت من مشاهد الفيديو التي أظهرت الرهينتين روم وإيفيتار ولن ننكسر وأنا أكثر تصميما من أي وقت مضى على استعادة الأسرى والقضاء على حماس
آخر الأخبار
14:34
نتنياهو: صدمت من مشاهد الفيديو التي أظهرت الرهينتين روم وإيفيتار ولن ننكسر وأنا أكثر تصميما من أي وقت مضى على استعادة الأسرى والقضاء على حماس
0
أخبار دولية
14:31
إيران تشكل مجلسا دفاعيا بعد الحرب مع إسرائيل
أخبار دولية
14:31
إيران تشكل مجلسا دفاعيا بعد الحرب مع إسرائيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:22
حماس تقول إنها لن تسمح للصليب الأحمر بالوصول إلى الرهائن إلا إذا تم فتح ممرات إنسانية
أخبار دولية
15:22
حماس تقول إنها لن تسمح للصليب الأحمر بالوصول إلى الرهائن إلا إذا تم فتح ممرات إنسانية
0
أخبار دولية
14:31
إيران تشكل مجلسا دفاعيا بعد الحرب مع إسرائيل
أخبار دولية
14:31
إيران تشكل مجلسا دفاعيا بعد الحرب مع إسرائيل
0
أخبار دولية
13:31
صوت غزة في كنيسة في فيلاديلفيا الأميركية .. عدسة المصور معتز عزايزة تجمع التبرعات
أخبار دولية
13:31
صوت غزة في كنيسة في فيلاديلفيا الأميركية .. عدسة المصور معتز عزايزة تجمع التبرعات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
سوريا بين منبج والسويداء... صراع النفوذ يتجدّد
تقارير نشرة الاخبار
13:28
سوريا بين منبج والسويداء... صراع النفوذ يتجدّد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:22
حماس تقول إنها لن تسمح للصليب الأحمر بالوصول إلى الرهائن إلا إذا تم فتح ممرات إنسانية
أخبار دولية
15:22
حماس تقول إنها لن تسمح للصليب الأحمر بالوصول إلى الرهائن إلا إذا تم فتح ممرات إنسانية
0
أخبار دولية
23:56
هجوم نفذته قوات سوريا الديمقراطية في ريف مدينة منبج
أخبار دولية
23:56
هجوم نفذته قوات سوريا الديمقراطية في ريف مدينة منبج
0
أخبار لبنان
16:11
سلامة يُدرج إهراءات مرفأ بيروت على لائحة الأبنية التاريخية تلبية لطلب أهالي ضحايا انفجار 4 آب
أخبار لبنان
16:11
سلامة يُدرج إهراءات مرفأ بيروت على لائحة الأبنية التاريخية تلبية لطلب أهالي ضحايا انفجار 4 آب
0
آخر الأخبار
13:53
الرئيس الإيراني في ختام زيارته لباكستان: فصل جديد في العلاقات الدبلوماسية بدأ بين طهران وإسلام آباد
آخر الأخبار
13:53
الرئيس الإيراني في ختام زيارته لباكستان: فصل جديد في العلاقات الدبلوماسية بدأ بين طهران وإسلام آباد
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:31
صوت غزة في كنيسة في فيلاديلفيا الأميركية .. عدسة المصور معتز عزايزة تجمع التبرعات
أخبار دولية
13:31
صوت غزة في كنيسة في فيلاديلفيا الأميركية .. عدسة المصور معتز عزايزة تجمع التبرعات
0
أخبار لبنان
13:29
"الرياضة للجميع" مهرجان رياضي انطلق من صور ويمتدّ على ٤ مراحل!
أخبار لبنان
13:29
"الرياضة للجميع" مهرجان رياضي انطلق من صور ويمتدّ على ٤ مراحل!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
سوريا بين منبج والسويداء... صراع النفوذ يتجدّد
تقارير نشرة الاخبار
13:28
سوريا بين منبج والسويداء... صراع النفوذ يتجدّد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الـLBCI في جولة حصرية مع وزيرة الشؤون الإجتماعية في مخيمات للنازحين السوريين في البقاع
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الـLBCI في جولة حصرية مع وزيرة الشؤون الإجتماعية في مخيمات للنازحين السوريين في البقاع
0
أخبار لبنان
13:25
إليك قيمة البقشيش التي يُفترض أن تتركها في مطاعم لبنان
أخبار لبنان
13:25
إليك قيمة البقشيش التي يُفترض أن تتركها في مطاعم لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
منتخب لبنان يصل الى جدة والجهوزية عالية والجالية اللبنانية حاضرة
تقارير نشرة الاخبار
13:23
منتخب لبنان يصل الى جدة والجهوزية عالية والجالية اللبنانية حاضرة
0
رياضة
13:21
احتفال كبير على شرف منتخب لبنان لكرة السلة نظمته القنصلية اللبنانية في جدة
رياضة
13:21
احتفال كبير على شرف منتخب لبنان لكرة السلة نظمته القنصلية اللبنانية في جدة
0
أخبار دولية
13:19
إسرائيل تصعّد من الأقصى: تهديدات باجتياح غزة وخلافات حول صفقة الأسرى
أخبار دولية
13:19
إسرائيل تصعّد من الأقصى: تهديدات باجتياح غزة وخلافات حول صفقة الأسرى
0
أخبار لبنان
13:16
زحلة على الخارطة العالمية للنبيذ
أخبار لبنان
13:16
زحلة على الخارطة العالمية للنبيذ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
03:05
احتمال ظهور موجة حرّ أواخر الاسبوع
حال الطقس
03:05
احتمال ظهور موجة حرّ أواخر الاسبوع
2
أمن وقضاء
07:51
مصادر للـLBCI تنفي المعلومات عن عملية خطف في الحمرا... اليكم التفاصيل
أمن وقضاء
07:51
مصادر للـLBCI تنفي المعلومات عن عملية خطف في الحمرا... اليكم التفاصيل
3
خبر عاجل
07:36
وزير الثقافة غسان سلامة وقع صباح اليوم قرارا بادخال الاهراءات على لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية تلبية لطلب أهالي ضحايا انفجار المرفأ
خبر عاجل
07:36
وزير الثقافة غسان سلامة وقع صباح اليوم قرارا بادخال الاهراءات على لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية تلبية لطلب أهالي ضحايا انفجار المرفأ
4
أخبار دولية
04:13
أدرعي: مداهمة على أربعة أهداف بشكل متزامن
أخبار دولية
04:13
أدرعي: مداهمة على أربعة أهداف بشكل متزامن
5
أخبار لبنان
13:25
إليك قيمة البقشيش التي يُفترض أن تتركها في مطاعم لبنان
أخبار لبنان
13:25
إليك قيمة البقشيش التي يُفترض أن تتركها في مطاعم لبنان
6
أمن وقضاء
10:56
في مكمن محكم بالمرفأ… مفرزة استقصاء بيروت توقف مروّج مخدرات
أمن وقضاء
10:56
في مكمن محكم بالمرفأ… مفرزة استقصاء بيروت توقف مروّج مخدرات
7
صحف اليوم
00:17
مصادر “الأنباء الكويتية": حصر السلاح في يد السلطة القوية يمكّنها من فرض الانسحاب الإسرائيليّ الكامل
صحف اليوم
00:17
مصادر “الأنباء الكويتية": حصر السلاح في يد السلطة القوية يمكّنها من فرض الانسحاب الإسرائيليّ الكامل
8
أخبار لبنان
03:15
وزارة التربية: نتائج الامتحانات الرسمية للثانوية العامة نهائية ومنشورة على الموقع الرسميّ
أخبار لبنان
03:15
وزارة التربية: نتائج الامتحانات الرسمية للثانوية العامة نهائية ومنشورة على الموقع الرسميّ
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More