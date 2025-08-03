نتنياهو يحث الصليب الأحمر على المساعدة في تقديم الرعاية لرهائن غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تحدث إلى جوليان ليريسون، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي المحتلة، وطلب منه المشاركة في تقديم الغذاء والرعاية الطبية للرهائن المحتجزين في قطاع غزة.