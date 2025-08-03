مصرع 27 مهاجرا وفقدان العشرات إثر غرق مركب قبالة اليمن

قضى 27 مهاجرا على الأقل واعتبر أكثر من مئة آخرين في عداد المفقودين إثر غرق مركب كان يقلهم قبالة سواحل اليمن، وفق ما أفاد مصدران أمنيان في محافظة أبين (جنوب) وكالة فرانس برس الأحد.



وقال أحد المصدرين: "حتى الآن، المؤكد مقتل 27 شخصا تم انتشالهم ونعمل في البحث عن البقية".

وأورد المصدر الثاني الذي أكد حصيلة القتلى أن "150 شخصا كانوا على متن القارب الغارق".