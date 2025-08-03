واشنطن تدين مصرع أميركي - فلسطيني بهجوم لمستوطنين في الضفة الغربية

أكدت الخارجية الأميركية مصرع مواطن أميركي من أصل فلسطيني في الضفة الغربية، قضى اختناقا بحسب ما أفادت السلطة الفلسطينية جراء حرائق اندلعت الخميس خلال هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "نستطيع تأكيد وفاة مواطن أميركي في بلدة سلواد بالضفة الغربية... ندين أي عنف إجرامي يرتكبه أي طرف" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بـ "استشهاد الشاب خميس عبد اللطيف عياد (40 عاما) جراء الاختناق بالدخان الناجم عن حرق المستوطنين لمنازل ومركبات للمواطنين في بلدة سلواد" فجر الخميس.



وأعلن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق بعد تأكيده الإبلاغ عن حرائق في هذه القرية.