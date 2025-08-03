المرصد السوري: أربعة قتلى على الأقل إثر تجدد العنف في السويداء

قُتل أربعة أشخاص على الأقل الأحد إثر تجدد العنف في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب سوريا، رغم وقف إطلاق النار في أواخر تموز في أعقاب أعمال عنف طائفية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وشهدت السويداء قبل وقف إطلاق النار اشتباكات بين مسلحين دروز وعشائر بدوية سنية، توسعت مع تدخل القوات الحكومية وقدوم مقاتلين عشائريين من أنحاء سوريا لإسناد مقاتلي البدو، بحسب "فرانس برس".



