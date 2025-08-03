إسرائيل تصعّد من الأقصى: تهديدات باجتياح غزة وخلافات حول صفقة الأسرى

قناة القاهرة الإخبارية المصرية: شاحنتان محملتان بالوقود ستدخلان غزة

قناة القاهرة الإخبارية المصرية: شاحنتان محملتان بالوقود ستدخلان غزة

الهلال الأحمر الفلسطينيّ: استشهاد أحد موظفينا في قصف إسرائيليّ استهدف مقرنا في غزة