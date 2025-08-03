إيران تشكل مجلسا دفاعيا بعد الحرب مع إسرائيل



أعلنت إيران الأحد إنشاء مجلس دفاعي يهدف إلى تعزيز قدراتها العسكرية بعد حربها الأخيرة مع إسرائيل، بحسب التلفزيون الرسمي.



وأفاد التلفزيون بأن "المجلس الأعلى للأمن القومي وافق على إنشاء مجلس الدفاع الوطني".



يأتي هذا الإعلان بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران بدعم من الولايات المتحدة في حزيران/يونيو الماضي، واستمرت 12 يوما.



وأضاف التلفزيون الرسمي أن المجلس الجديد سيرأسه رئيس الجمهورية الإسلامية، وسيضم قادة القوات المسلحة والوزارات المعنية.



وأوضح أن مجلس الدفاع "يدرس خطط الدفاع" و"يعزز قدرات القوات المسلحة بشكل مركزي".

