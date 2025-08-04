روسيا: هجوم بمسيرات أوكرانية يشعل حريقا في محطة قطار في فولغوغراد

أعلنت الإدارة الإقليمية أن خط كهرباء تضرر واندلع حريق في مبنى محطة للسكك الحديدية في منطقة فولغوغراد جنوب روسيا نتيجة هجوم بطائرات أوكرانية مسيرة خلال الليل.



ونقلت إدارة المنطقة على تطبيق تيليغرام عن حاكم منطقة فولغوغراد أندريه بوشاروف قوله إن طائرة مسيرة لم تنفجر سقطت على قضبان السكك الحديدية بالقرب من محطة قطار أرشيدا.



وقالت الإدارة: "لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار لحقت بالسكك الحديدية".