ترامب: المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف قد يسافر إلى روسيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف قد يسافر إلى روسيا، ربما يوم الأربعاء أو الخميس، محذرا من أنه سيفرض عقوبات إذا لم توافق موسكو على وقف إطلاق النار في الحرب في أوكرانيا قبل يوم الجمعة.وقال ترامب للصحفيين: "ستكون هناك عقوبات، لكن يبدو أنهم بارعون جدا في تجنب العقوبات".وأضاف: "إنهم ماكرون وبارعون جدا في تجنب العقوبات، لذا سنرى ما سيحدث".