السفير الاسرائيلي: مجلس الأمن الدولي يعقد الثلاثاء جلسة طارئة بشأن الرهائن في غزة

أعلن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة لبحث وضع الرهائن في غزة.



وكشف دانون عن الجلسة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أثارت مقاطع مصورة من غزة لرهينتين إسرائيليين بدا الوهن واضحا عليهما، صدمة في إسرائيل.



وأشار دانون الى أن المجلس "سيجتمع الثلاثاء المقبل في جلسة طارئة خاصة بشأن الوضع الإنساني المتردي للرهائن في غزة".



وكانت حركتا حماس والجهاد الاسلامي قد أكدتا أن الغرض من نشر المقاطع المصورة للرهائن تسليط الضوء على الوضع الإنساني الحالي في قطاع غزة المهدد بـ"مجاعة" بحسب الأمم المتحدة.