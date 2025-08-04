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الفيليبين والهند تبدآن دوريات بحرية مشتركة في بحر الصين الجنوبي

أخبار دولية
2025-08-04 | 01:08
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الفيليبين والهند تبدآن دوريات بحرية مشتركة في بحر الصين الجنوبي
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الفيليبين والهند تبدآن دوريات بحرية مشتركة في بحر الصين الجنوبي

أعلنت مانيلا أن سفنا حربية فيليبينية وأخرى هندية بدأت بإجراء دوريات بحرية مشتركة للمرة الأولى في مناطق متنازع عليها من بحر الصين الجنوبي، بالتزامن مع مغادرة الرئيس فرديناند ماركوس في زيارة دولة إلى نيودلهي.
     
وانطلقت الدورية الأولى التي تستمر يومين الأحد بمشاركة ثلاث سفن هندية، قبل يوم من زيارة مقررة للرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس إلى نيودلهي لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. 
     
وعززت الفيليبين تعاونها الدفاعي مع مجموعة من حلفائها العام الماضي بعد سلسلة احتكاكات مع سفن صينية في بحر الصين الجنوبي. 
     
وتطالب بكين بالسيادة على كامل الممر المائي تقريبا، رغم صدور حكم قضائي دولي يفنّد ادعاءاتها ويعتبر ألا أساس لها. 
     
وكانت السفن التابعة للبحرية الهندية، بما في ذلك المدمرة "ان اس دلهي" المزودة بصواريخ موجهة، قد وصلت إلى أحد موانىء مانيلا أواخر الأسبوع الماضي.
     
وقال المقدم جون بول سالغادو لوكالة فرانس برس: "الدورية بدأت بعد ظهر أمس، ولا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة (...) والنشاط الحالي هو إعادة تموين في البحر". 
     
وخلال زيارته إلى الهند، من المتوقع أن يوقع ماركوس اتفاقيات قانونية وثقافية وعلمية، وفقا لمساعدة وزير الخارجية إيفانجلين أونغ خيمينيز-دوكروك، لكن الأنظار ستكون شاخصة نحو أي اتفاقيات دفاعية محتملة. 

أخبار دولية

الفيليبين

الهند

دوريات بحرية

بحر الصين الجنوبي

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