في روسيا... مقتل شخص في تصادم حافلة سياحية بقطار شحن

ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن خدمات الطوارئ أن شخصا واحدا على الأقل لقي مصرعه وأصيب خمسة آخرون عندما اصطدمت حافلة سياحية بقطار شحن في منطقة لينينغراد.