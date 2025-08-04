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68 قتيلا على الأقل في غرق مركب مهاجرين قبالة اليمن
أخبار دولية
2025-08-04 | 01:53
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68 قتيلا على الأقل في غرق مركب مهاجرين قبالة اليمن
كشفت المنظمة الدولية للهجرة لوكالة فرانس برس أن 68 شخصا على الأقل قضوا في غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل اليمن، فيما لا يزال العشرات مفقودين.
وقال رئيس بعثة المنظمة في اليمن عبد الستار عيسويف: "وصل عدد القتلى في الوقت الحاضر إلى 68 شخصا على متن المركب، لكنه لم يتم إنقاذ سوى 12 شخصا من أصل 157 إلى الآن، ولا يزال مصير المفقودين مجهولا"، بعدما كانت حصيلة سابقة من مصادر أمنية تفيد بمقتل 27 مهاجرا.
أخبار دولية
غرق
مركب
مهاجرين
اليمن
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